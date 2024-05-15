Лишь 56% украинцев, живущих в Германии, Польше и Чехии, интересуются событиями и ситуацией в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом 34% украинцев прямо указали, что совсем не интересуются информацией об Украине, а 11% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

КМИС делает вывод, что такие результаты свидетельствуют о том, что значительная часть украинских беженцев постепенно теряют связь с Украиной.

Кроме того, согласно результатам опроса, 50% считают, что скорее не вернутся в Украину.

Ранее мы приводили результаты опроса, согласно которому впервые за войну число украинцев, не одобряющих курс страны, превысило процент поддерживающих власть.

Также сообщалось, что у 70% опрошенных украинцев есть близкие и родные, которые воевали или воюют на фронте. При этом на западе Украины эта цифра достигает 77%, а на востоке - 42%.

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