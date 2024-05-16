Власти Германии должны начать выдавать украинцам "проездные документы для иностранцев", заменяющие паспорта, чтобы уберечь вынужденных вернуться в Украину для оформления документов мужчин призывного возраста от попадания на войну.

Такое мнение высказали немецкие правозащитные организации Pro Asyl и Connection e.V. С таким призывом они обратились к правительству ФРГ и МВД федеральных земель Германии, сообщает Deutsche Welle.

"Именно военнообязанные мужчины рискуют быть задержанными для участия в войне, если они отправятся в Украину. Ввиду отсутствия там права на отказ от военной службы по соображениям совести это неприемлемо", - заявили правозащитники.

Представитель Connection e.V. Руди Фридрих также напомнил, что "отказ от участия в войне по соображениям совести - это право человека, даже в условиях войны".

Ранее на Банковой заявили, что Украина не будет оформлять документы мужчинам за границей.

Также сообщалось, что военнообязанным украинцам за границей по-прежнему не выдают паспорта, несмотря на смс, которые им присылают.