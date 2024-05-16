Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и экс-футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе снова привел Украину как отрицательный пример для своей страны.

"Я хочу еще раз сказать всем и внутри страны, и за ее пределами – украинизации Грузии не произойдет", – сказал Каладзе.

Сегодняшнее выступление глав МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии на митинге против закона об иноагентах политик назвал попыткой организации в Грузии "революции доноров".

"То, что происходит сейчас в Тбилиси, похоже на процессы, которые происходили в Украине в 2014 году", – сказал Каладзе.

Напомним, парламент Грузии полностью принял закон об иноагентах, направленный против организаций и медиа, финансируемых из-за рубежа, несмотря на массовые протесты. После принятия закона демонстранты попытались штурмовать парламент, их начала жестко задерживать полиция.

Президент Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на законопроект. Однако у правящей партии "Грузинская мечта" есть достаточно голосов, чтобы преодолеть вето.

Между тем в Госдепе уже заявили, что Соединенные Штаты введут санкции против властей Грузии, если в стране будет "подорвана демократия".