Турция продает российскую нефть, маскирую ее под собственную и экспортируя в ЕС, таким образом принося миллиардную прибыль России.

Об этом пишет Politico.

По данным, издания, которое ссылается на исследование аналитиков, большое количество российской нефти доставляется в страны Европейского союза через Турцию. Таким образом, Анкара стала важным транзитным пунктом для российских нефтепродуктов на их пути в страны ЕС.

За период с февраля 2023 по февраль 2024 года, объем закупок Турции у России вырос на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. В то же время экспорт топлива из Турции в страны Европейского союза за этот же период увеличился на 107%.

"Это не означает, что каждая партия топлива, которая прибывает в ЕС из Турции, является российской. Турция имеет нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать почти 1 миллион баррелей нефти в день. И турецкие фирмы также, вероятно, перепродают часть нерусского топлива в ЕС", - говорится в сообщении.

Взаимодействие Турции и России сложилось благодаря уязвимостям в санкциях. Хотя в феврале 2023 года Европейский союз запретил импорт российской нефти, существует разрешение на ввоз "смешанного" топлива. Исследование показывает, что Москва получила выгоду от этой схемы в размере около 3 миллиардов евро в год только из трех портов.

Одним из основных импортеров такого "смешанного" топлива является Греция. Греческие власти утверждают, что проводят соответствующий контроль на таможне и не допускают нарушений.

По данным Politico, во время таможенного контроля осуществляется проверка документа, известного как "сертификат происхождения", указывающего на происхождение груза. Импорт российского топлива незаконен, но если изменить его марку на турецкую, то санкции можно обойти.

Ранее Bloomberg сообщал, что доходы РФ от продажи нефти в апреле выросли вдвое в сравнении с апрелем прошлого года.

При этом западные страховщики заявили, что ограничение цен на российскую нефть, введенное G7, не работает. По их словам, данные ограничения только увеличили теневой рынок перевозок нефти и российский флот.