Война в Украине "зашла в тупик" и будет продолжаться "еще очень долго".

Такой прогноз дал главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, его слова передает RND.

"Происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда - в общем, ситуация очень сложная. Война зашла в тупик уже несколько месяцев назад, и на данный момент не видно никаких изменений. Войне не видно конца, и ни Россия, ни Украина не обладают достаточными возможностями, чтобы выиграть ее в военном отношении. Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине", - заявил Бюден.

Он также сказал, что у россиян по-прежнему больше военного потенциала и сил, "что еще больше усугубляет ситуацию на местах".

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. В настоящее время россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", - сказал Бюден.

На днях Владимир Зеленский дал свой прогноз о развитии событий, сказав, что нынешнее наступление России "может состоять из нескольких волн".

А вот западная пресса пишет, что Украина и Россия могут через несколько месяцев пойти на мирные переговоры и остановку войны по линии фронта.