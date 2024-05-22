За день российские войска провели больше сотни атак. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В течение сегодняшнего дня российская армия провела 105 атак, некоторые из них еще продолжаются.
Об этом сообщает 22 мая Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.
В то же время Генштаб не упоминает Клещеевку (село южнее Бахмута), о взятии которой сегодня заявило Минобороны РФ.
Напомним, ранее американский "Институт изучения войны" со ссылкой на видеоролики писал, что российские войска продвинулись в южной и центральной части Клещеевки.
В ситуации вокруг Клещеевки мы разбирались в нашем ежедневном итоговом материале.
Война в Украине идет уже 819-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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