В течение сегодняшнего дня российская армия провела 105 атак, некоторые из них еще продолжаются.

Об этом сообщает 22 мая Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

В то же время Генштаб не упоминает Клещеевку (село южнее Бахмута), о взятии которой сегодня заявило Минобороны РФ.

Напомним, ранее американский "Институт изучения войны" со ссылкой на видеоролики писал, что российские войска продвинулись в южной и центральной части Клещеевки.

В ситуации вокруг Клещеевки мы разбирались в нашем ежедневном итоговом материале.

Война в Украине идет уже 819-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что российские войска продвинулись в Волчанске и вокруг города. В ГПСУ заявили, что наступление на Сумскую область может начаться в любой момент.

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