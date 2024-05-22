В США по-прежнему не готовы анонсировать участие президента Джо Байдена в "саммите мира" в Швейцарии.

Об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом, по его словам, США активно ведут подготовку к этой конференции.

Ранее стало известно, что в "саммите мира" также не примут участие лидеры Китая, Бразилии и ЮАР.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что швейцарский саммит по Украине нужен в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию.

Война в Украине идет уже 819-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что российские войска продвинулись в Волчанске и вокруг города. В ГПСУ заявили, то наступление на Сумскую область может начаться в любой момент.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.