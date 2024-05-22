У властей пока нет уверенности, что в Верховной Раде хватит голосов за законопроект, который открывает дорогу к запрету Украинской православной церкви.

Это следует из слов спикера парламента Руслана Стефанчука на брифинге.

Он заявил, что документ поставят на голосование во втором чтении, когда соберут необходимое количество подписей депутатов. Как он отметил, "парламент не имеет права ни на холостой выстрел при принятии этого законопроекта, ни на нарушение регламентных норм".

"То, к чему призывали вчера наши крикуны (речь о призывах фракций "Евросолидарности" и "Голоса" поставить законопроект на голосование во время вчерашнего заседания - Ред.), – это прямое нарушение регламентных норм, а я как юрист скажу вам, что это прямое основание для последующей отмены этого закона в Конституционном суде Украины. Именно поэтому вчера мы с коллегами собрались и проговорили очень четкий порядок. Мы должны увидеть, что в зале есть необходимое количество голосов, как только эти подписи будут собраны, сразу безотлагательно этот законопроект будет внесен в зал", – заверил Стефанчук.

Напомним, юридическое управление Рады раскритиковало этот законопроект. Эксперты считают, что любой закон может содержать только механизмы для запрещения той или иной религиозной организации, а не напрямую запрещать ее.

Как мы писали, вчера в Раде закрыли заседание из-за блокады трибуны нардепами двух партий, требовавших запретить УПЦ.