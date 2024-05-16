Последние правки к законопроекту о фактическом роспуске Украинской православной церкви запрещают ее прихожанам собираться для молитвы даже в частных домах.

Об этом написал в своей статье представляющий интересы УПЦ канадский адвокат Роберт Амстердам.

"Последняя редакция законопроекта, похоже, подразумевает, что после того, как правительство украдет материальные активы церкви, для верующих может стать невозможным даже собираться вместе для молитвы на заднем дворе дома или в гараже", - заявил Амстердам.

По словам адвоката, к сегодняшнему дню более 1500 храмов УПЦ были насильно переданы ПЦУ. В случае принятия законопроекта этот процесс ускорится.

По мнению Амстердама, координирует борьбу государства с церковью глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

"Он, похоже, вместе с тайной полицией (СБУ - Ред.) управляет заключением в тюрьму церковных иерархов", - считает юрист.

"Разрушение верховенства права, Конституции Украины, свободы слова, свободы религии, обеспечения соблюдения Европейской конвенции и выборов не является моделью успешной консолидации общества. На самом деле это приводит общество к взаимной ненависти и изоляции. Утверждение о том, что нападение на церковь каким-то образом является вопросом защиты национальной безопасности, противоречит реальности. Во-первых, церковь осудила военное безумие России и полностью отделилась от административного контроля или даже отношений с Москвой. Во-вторых, во всех преследованиях и недавних заключениях иерархов УПЦ нет никаких доказательств их связи с российскими агентами. Из всех священнослужителей, убитых российским огнём, 50% являются членами УПЦ. Священники попадают в тюрьму за то, что они якобы нарушают разделы 161 или 111 Уголовного кодекса, которые относятся к государственной измене или подстрекательству к религиозной ненависти. Но, опять же, никаких доказательств этому нет", - заявил Амстердам.

Между тем вчера комиссия США по международной религиозной свободе отправила через украинского посла Оксану Маркарову официальное письмо к украинским властям, в котором выразила обеспокоенность по поводу возможного принятия закона, который открывает путь к запрету УПЦ.

О чем говорится в законопроекте, который открывает путь к запрету крупнейшей в Украине православной конфессии, мы детально писали в отдельном материале.