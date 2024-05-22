В Польше рассматривают возможное привлечение систем ПВО страны для поражения над украинской территорией российских ракет, которые могут залететь в Польшу.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет", - сообщил Вронский.

Он отметил, что украинская сторона уже обращалась к польской с такого рода инициативой.

По словам Вронского, разговоры по этому поводу в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.

Он пояснил, что разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.

В то же время представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.

"Страна" писала, что 24 марта одна из российских ракет во время ночной атаки на западную Украину зашла в воздушное пространство Польши около города Осердув.

Сегодня мы сообщали, что Владимир Зеленский намерен посетить мероприятия в Нормандии в честь 80-летия высадки союзных войск и встречу G7 в Италии, чтобы просить НАТО сбивать российские ракеты.