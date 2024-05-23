Британский инвестиционный банкир лорд Джейкоб Ротшильд, четвертый барон из известного клана богачей, выполнял роль протектора в ЮКОСе.

Об этом сообщил основатель компании Михаил Ходорковский в интервью Юрию Дудю.

Ходорковский рассказал, что в период, когда он возглавлял ЮКОС, было принято решение о протекторе в компании – лице, "которое выполняет функции человека, следящего за тем, что происходит". Ходорковский объяснил, что такой человек должен быть независимым и пользоваться доверием, так как у него лишь "одна функция": если протектор видит, что держатель контрольного пакета действует "под давлением", он "должен вскрыть конверт и передать контрольный пакет" другому человеку. В ЮКОСе таким выбранным заранее человеком был Леонид Невзлин.

Ходорковский рассказал, что решение ввести протектора сыграло свою роль, когда его арестовали. По плану, протектор "должен был увидеть", что Ходорковский действует "под давлением", и в этом случае забрать у него полномочия. Бизнесмен сообщил, что так и произошло, когда его "взяли в тюрьму".

На вопрос о том, кто был протектором, Ходорковский назвал Ротшильда.

"Это очень характерная фигура, роль которой в компании все всячески обсуждали, и никто не знал на самом деле. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд", - сказал он.

Как писала "Страна", Ротшильд скончался 26 февраля 2024 года в Лондоне в возрасте 87 лет.

Отметим, что украинский крупный бизнес также прибегал к услугам Ротшильдов. Петр Порошенко передал в их траст свой бизнес на время президентства.