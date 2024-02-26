В возрасте 87 лет умер финансист и член банковской семьи Джейкоб Ротшильд.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на семью усопшего.

Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд (4-й барон Ротшильд) был главой лондонской ветви династии Ротшильдов, прапраправнуком Натана Майера Ротшильда - сына Майера Амшеля Ротшильда который в 18 веке основал финансовую династию, открыв свой банк в немецком Франкфурте-на-Майне.

Джейкоб Ротшильд являлся председателем RIT Capital Partners plc, одного из крупнейших инвестиционных фондов Лондонской фондовой биржи, с чистой стоимостью активов около 2 миллиардов фунтов стерлингов.

Он также был членом совета герцогства Корнуолл при принце Уэльском и членом Международного консультативного совета Blackstone Group.

В 2020 году Джейкоб Ротшильд был назначен командором Королевского Викторианского ордена за заслуги перед герцогством Корнуолл.

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