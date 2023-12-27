Гастон Глок - австриец, основавший компанию-производителя огнестрельного оружия Glock умер в возрасте 94-х лет.

Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

В компании отметили, что Глок не только "произвёл революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии лёгкого огнестрельного оружия".

До этого его фирма производила армейские ножи и различные бытовые товары, включая карнизы. В какой-то день Гастон собрал команду экспертов по огнестрельному оружию и разработал Glock-17, лёгкий полуавтоматический пистолет, сделанный по большей части из пластика.

Вскоре благодаря оружию, носившему его имя, Гастон Глок завоевал преданных поклонников среди полиции и военных по всему миру. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние Глока и членов его семьи в 1,1 миллиарда долларов.

Сам Глок редко реагировал на высказывания в свой адрес, избегал публичных дебатов и в 2000 году отказался присоединиться к другим производителям в подписании добровольного соглашения о контроле над оружием с правительством США.

В июле 1999 года в возрасте 70 лет Глок пережил покушение, когда инвестиционный брокер, управлявший его активами, нанял бывшего борца, чтобы тот напал на оружейника с резиновым молотком. Глок получил семь ударов по голове, но сумел отразить нападение.

Его 49-летний брак с Хельгой Глок закончился разводом в 2011 году, после чего пара вступила в длительную судебную тяжбу по поводу алиментов.

Вскоре после этого бизнесмен женился на своей второй жене, Кэтрин, которая была моложе его более чем на 50 лет. Она была медсестрой, которая ухаживала за ним после первого инсульта.

Глоку принадлежал особняк на берегу озера и современный центр конного спорта в провинции Каринтия, куда на вечеринки приезжали знаменитости. У него остались жена, дочь и двое сыновей.

Ранее стало известно, что умер один из основателей компании Adobe, который создал формат PDF.

Мы также сообщали, что в Швейцарии внезапно умер уроженец Украины и основатель крупнейшей букмекерской конторы России.