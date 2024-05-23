Через три дня после инаугурации нового президента Тайваня Лай Циндэ Китай начал самые масштабные за год военные маневры в окрестностях острова.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Как пишет агентство, двухдневные учения призваны "послужить суровым наказанием за сепаратистские действия сил независимости Тайваня и строгим предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил". Под внешними силами, вероятно, подразумеваются США, президент которых Джо Байден неоднократно заявлял, что Вашингтон будет защищать остров, если на него нападут.

Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщило, что учений проходят в районах вокруг Тайваня с участием армии, флота, ВВС и ракетных войск. В отличие от предыдущих учений, Пекин не объявлял о маневрах заранее.

Учения проводятся в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмен, Мацзу, Вуцю и Дунъинь.

По данным китайских государственных СМИ, Пекин направил десятки истребителей с боевыми ракетами и сымитировал нанесение ударов по важным военным целям вместе с военными кораблями.

НОАК опубликовала карту учений, на которой отмечены пять районов вокруг острова Тайвань и четыре небольших острова у южной китайской провинции Фуцзянь. Отдельно береговая охрана Китая объявила о проведении учений в водах вблизи островов Вуцю и Дунъинь.

В отличие от маневров в августе 2022 года, когда Пекин фактически заблокировал шесть районов в море, сейчас Китай не стал рассылать навигационные предупреждения для кораблей и самолетов. Тайваньские чиновники сказали журналистам, что эти районы находятся за пределами береговой зоны Тайваня, которая составляет 24 морские мили от побережья острова.

По словам одного из чиновников, Пекин не объявлял никаких бесполетных зон, и Тайвань не наблюдал никаких масштабных перемещений наземных и ракетных сил Китая.

Министерство обороны Республики Китай (официальное название Тайваня) осудило учения, заявив, что направило свои силы в районы вокруг острова, а его ПВО и ракетные войска наземного базирования отслеживают цели.

"Проведение военных учений по этому случаю не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и подчеркивает милитаристский менталитет Китая", — заявили в ведомстве.

Канцелярия президента Тайваня выразила сожаление, что материковый Китай угрожает демократическим свободам острова и региональному миру и стабильности своими "односторонними военными провокациями".

В понедельник в своей инаугурационной речи Лай Циндэ отметил, что Китай должен отказаться от угрозы войны и что ни одна из сторон пролива не подчиняется другой.

Китай выразил недовольство вступлением Лая в должность, заявив, что его речь "подает опасный сигнал о стремлении к независимости".

В последний раз Китай проводил крупномасштабные военные игры вблизи Тайваня в 2022 и 2023 годах.

Между тем вчера боевые корабли США и Нидерландов провели патрулирование в районе Южно-Китайского моря.