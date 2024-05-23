Президент Республики Сербской Милорад Додик анонсировал внесение на Генассамблею ООН соглашения о "мирном разделе" Боснии и Герцеговины, в состав которой она входит.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

"В ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирной демаркации. Сегодня мы начинаем с официального решения добиваться мирной демаркации. Мы предложим сначала уточнить политические компетенции в отношении субъектов, а также сохранить и оставить нынешнюю модель функционирования экономики и в течение нескольких лет адаптировать ее к модели мирного разграничения. Сербский народ больше не может жить в в такой Боснии и Герцеговине", - сказано в публикации.

По словам Додика, то, что сделали боснийцы с резолюцией по Сребренице, незаконно и унизительно для сербов.

Президент имеет в виду продвижение в Генассамблее ООН правительством Боснии и Герцеговины резолюции о "геноциде в Сребренице". Руководство Сербии и Республики Сербской считает, что этот документ провозглашает сербов виновниками в геноциде.

Сегодня Додик посещает Сребреницу и Братунац, где в 1992-1995 погибли 3,5 тысячи сербов, о которых, по словам Додика, умалчивают, говоря лишь о жертвах среди бошняков (славян-мусульман).

Напомним, в апреле Додик грозил провозгласить Республики Сербской независимость от Боснии и Герцеговины, если Сараево примет решение об отчуждении имущества Республики.