В Косово после переходного периода начинает действовать запрет на использование сербских динаров. Теперь все денежные операции должны осуществляться в евро.

Об этом сообщает сербская газета Politika со ссылкой на эфир телеканала RTK.

Издание приводит постановление Центрального банка Косово. В нем говорится, что граждане могут хранить отличные от евро валюты в физической форме или на банковских счетах.

"В переходный период не принималось никаких карательных мер, но граждан информировали о правилах использования наличных денег. Коммерческие банки, работающие в Косово, получили инструкции относительно открытия новых филиалов на севере территории (который населен сербским большинством). Банк Косово проинформировал, что после 12 мая все транзакции с наличностью должны производиться лишь в евро", - пишет газета.

Также Politika сообщает, что на следующей неделе в Брюсселе пройдет седьмой раунд дискуссий между Белградом и Приштиной, в ходе которого будет обсуждаться вопрос об отмене сербского динара.

Как указал глава Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, подобные шаги "ставят под угрозу выживание сербского народа" на этой территории.

"К сожалению, все предыдущие встречи показали, что нет ни реалистичного подхода, ни политической воли Приштины для решения этой проблемы", - добавил Петкович.

Премьер-министр Косово Альбин Курти ввел запрет на оборот сербской валюты в стране с 1 февраля.

Напомним, в конце марта президент Сербии Александр Вучич заявил о "непростых новостях", которые получил Белград, и предупредил об угрозе "национальным интересам". О каких угрозах идет речь, он не уточнил. Местные журналисты предполагали, что это может быть связано с возможным вступлением Косово в Совет Европы либо с переходом этой территории на евро, что может ударить по проживающим там сербам.

Также сообщалось, что сербский президент сравнил себя с Путиным, а премьера Косово - с Зеленским.