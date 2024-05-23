Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров "припугнул" его примером покушения на словацкого коллегу Роберто Фицо. При этом он не уточнил, кто именно ему угрожал.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Кобахидзе рассказал о телефонном разговоре с одним из еврочиновников и назвал "обескураживающей" угрозу, которая якобы прозвучала во время разговора.

"В разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут предпринять западные политики после преодоления вето на закон о прозрачности (так называемый закон об иноагентах - Ред.), и перечисляя эти меры, он упомянул: "Вы видите, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным", - сказал Кобахидзе.

Он заявил, что "за нападением на премьер-министра Словакии видны следы спецслужб одной из стран, которые особо тесно связаны с партией глобальной войны". Премьер обвинил эту "партию" в желании "принести хаос в Грузию".

Ранее Кобахидзе заявлял, что глобальная "партия войны" пытается втянуть Грузию в войну с Россией.

Также в правящей партии "Грузинская мечта" прокомментировали американский законопроект, который поставил Тбилиси перед выбором: либо жесткие санкции, либо поддержка в зависимости от дальнейших действий с законом об иноагентах.

Мы анализировали в отдельном материале подоплеку разворачивающегося конфликта Грузии и западных стран.