Украинцев ограничат в переводе не более 100 тыс. гривен с карточки - НБУ
Украинцам планируют ограничить сумму и число переводов денег с карточки на карточку: не более 100 тысяч гривен и 30 операций в месяц. Решение обосновывают противодействием нелегальному игорному бизнесу.
Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник.
"Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 000 гривен в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца", – заявил Олейник.
Входящие транзакции ограничивать не будут. При этом банки смогут в ручном режиме увеличивать лимиты при наличии "оснований и подтверждений".
По словам Олейника, нововведение планируют внедрить уже в течение месяца.
Также в НБУ допустили создание в будущем реестра банковских карт, которые использовались для незаконной деятельности.
Зимой в Нацбанке предложили дать госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов. Как пояснили в банке, изменения связаны с необходимостью усовершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну.
А в апреле участились жалобы работающих с криптовалютами клиентов monobank на блокировки счетов в одностороннем порядке без предварительного уведомления.