Украинцам планируют ограничить сумму и число переводов денег с карточки на карточку: не более 100 тысяч гривен и 30 операций в месяц. Решение обосновывают противодействием нелегальному игорному бизнесу.

Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник.

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 000 гривен в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца", – заявил Олейник.

Входящие транзакции ограничивать не будут. При этом банки смогут в ручном режиме увеличивать лимиты при наличии "оснований и подтверждений".

По словам Олейника, нововведение планируют внедрить уже в течение месяца.

Также в НБУ допустили создание в будущем реестра банковских карт, которые использовались для незаконной деятельности.

Зимой в Нацбанке предложили дать госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов. Как пояснили в банке, изменения связаны с необходимостью усовершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну.

А в апреле участились жалобы работающих с криптовалютами клиентов monobank на блокировки счетов в одностороннем порядке без предварительного уведомления.