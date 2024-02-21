Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения к правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных правлением НБУ еще в 2006 году. Регулятор хочет дать государственным органам доступ к номерам банковских карт.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как пояснили в банке, изменения связаны с необходимостью приведения правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие с законом Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствовании порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну.

В этой связи НБУ хочет:

дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;

уточнить вид информации, составляющую банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц;

уточнить виды проверок, осуществляемых НБУ, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Как мы писали, с 21 февраля НБУ изменил валютные правила, чтобы снизить спрос на доллар.

Также недавно НБУ разослал банкам список из 150 украинских блогеров на проверку в рамках финмониторинга.