Фото: НБУ

НБУ назвал 13 причин, по которым банки должны начать относиться с подозрением к политически важным персонам.

Нацбанк потребовал от банков и небанковских финучреждений активно внедрять новый закон о финмониторинге № 3419-IX, принятый в конце 2023 года и касающийся публичных деятелей (PEPs: народных депутатов, министров, судей, политиков и пр.) и их близких.

Теме финмониторинга посвящено новое письмо Национального банка №25-0005/9103, в котором регулятор требует от подопечных разработать для публичных лиц специальные скоринги. Такие автоматизированные системы сбора и обработки информации применяются для оценок операций всех физлиц, но регулятор хочет, чтобы для PEPs создали отдельные алгоритмы, рассчитанные на их специфику, — для быстрого выявления подозрительных или потенциально рискованных операций.

В связи с этим Нацбанк сформулировал 13 признаков, которые повышают рисковость операций публичных лиц:

  1. Концентрация значительных активов у членов семьи или связанных лиц публичного деятеля. Истории, когда высокопоставленные назначенцы не хотят светить какие-то активы и записывают их на близких.
  2. Наличие информации в открытых и публичных источниках, которая может указывать на высокий риск проведения подозрительных финансовых операций (деятельности), в том числе по части коррупционных правонарушений. То есть банкиры начнут следить за публикациями СМИ о коррупционных обвинениях, подозрениях и расследованиях и будут строже относиться к операциям клиентов, которые оказались в центре таких информационных скандалов.
  3. Использование корпоративных механизмов для утаивания собственности над какими-то активами.
  4. Использование посредников, если это не привычная практика для клиента. Или когда есть повод думать, что этот посредник используется для прикрытия активов и операций PEP.
  5. Наличие непосредственного доступа (через членов семьи, связанных лиц) к бюджетным средствам, а также к их распределению и контролю над ними.
  6. Наличие контроля над разрешительными органами или влияния на предоставление документов разрешительного характера, в том числе лицензий.
  7. Наличие прямой или опосредованной возможности контролировать деятельность, направленную на выявление или предотвращение отмывания средств, финансирования терроризма, предотвращения коррупции.
  8. Оказание решающего влияния на деятельность финучреждения, контроль над ним — опосредованно или через занимаемую должность.
  9. Деятельность, связанная с торговлей оружием или оборонно-промышленным комплексом.
  10. Деятельность, прямо или косвенно связанная с публичными закупками, в том числе оборонными.
  11. Деятельность, связанная с выполнением проектов инфраструктурного развития за счет средств государственного/местных бюджетов.
  12. Осуществление полномочий, связанных с приватизацией государственного и коммунального имущества, земельных участков.
  13. Осуществление полномочий, связанных с назначением на должности в госорганах/органах местного самоуправления, принятием законов, нормативно-правовых и распорядительных актов, судебных решений.

Всю эту деятельность, конечно же, не будут запрещать. Банкиры не смогут отказать лицам с такими функциями в обслуживании и точно не будут по общим признакам закрывать счета. Однако возьмут их счета и операции под пристальный контроль и должны будут следить за каждой копейкой.

В этом же документе Национальный банк потребовал от банков внедрить в отношении PEPs два дополнительных индикатора, которые могут свидетельствовать о повышенном риске отмывания денег:

  • первый — зачисление на счет крупной наличной суммы или получение такой суммы (по действующему законодательству это от 400 тыс. грн);
  • второй — покупка PEP или его родными и близкими предметов роскоши высокой стоимости, в том числе через представителей.

Осенью мы сообщали, что Верховная Рада поддержала в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.

А в январе НБУ обновил порядок финмониторинга в отношении PEP.

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