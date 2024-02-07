НБУ назвал 13 причин, по которым банки должны начать относиться с подозрением к политически важным персонам.

Нацбанк потребовал от банков и небанковских финучреждений активно внедрять новый закон о финмониторинге № 3419-IX, принятый в конце 2023 года и касающийся публичных деятелей (PEPs: народных депутатов, министров, судей, политиков и пр.) и их близких.

Теме финмониторинга посвящено новое письмо Национального банка №25-0005/9103, в котором регулятор требует от подопечных разработать для публичных лиц специальные скоринги. Такие автоматизированные системы сбора и обработки информации применяются для оценок операций всех физлиц, но регулятор хочет, чтобы для PEPs создали отдельные алгоритмы, рассчитанные на их специфику, — для быстрого выявления подозрительных или потенциально рискованных операций.

В связи с этим Нацбанк сформулировал 13 признаков, которые повышают рисковость операций публичных лиц:

Концентрация значительных активов у членов семьи или связанных лиц публичного деятеля. Истории, когда высокопоставленные назначенцы не хотят светить какие-то активы и записывают их на близких. Наличие информации в открытых и публичных источниках, которая может указывать на высокий риск проведения подозрительных финансовых операций (деятельности), в том числе по части коррупционных правонарушений. То есть банкиры начнут следить за публикациями СМИ о коррупционных обвинениях, подозрениях и расследованиях и будут строже относиться к операциям клиентов, которые оказались в центре таких информационных скандалов. Использование корпоративных механизмов для утаивания собственности над какими-то активами. Использование посредников, если это не привычная практика для клиента. Или когда есть повод думать, что этот посредник используется для прикрытия активов и операций PEP. Наличие непосредственного доступа (через членов семьи, связанных лиц) к бюджетным средствам, а также к их распределению и контролю над ними. Наличие контроля над разрешительными органами или влияния на предоставление документов разрешительного характера, в том числе лицензий. Наличие прямой или опосредованной возможности контролировать деятельность, направленную на выявление или предотвращение отмывания средств, финансирования терроризма, предотвращения коррупции. Оказание решающего влияния на деятельность финучреждения, контроль над ним — опосредованно или через занимаемую должность. Деятельность, связанная с торговлей оружием или оборонно-промышленным комплексом. Деятельность, прямо или косвенно связанная с публичными закупками, в том числе оборонными. Деятельность, связанная с выполнением проектов инфраструктурного развития за счет средств государственного/местных бюджетов. Осуществление полномочий, связанных с приватизацией государственного и коммунального имущества, земельных участков. Осуществление полномочий, связанных с назначением на должности в госорганах/органах местного самоуправления, принятием законов, нормативно-правовых и распорядительных актов, судебных решений.

Всю эту деятельность, конечно же, не будут запрещать. Банкиры не смогут отказать лицам с такими функциями в обслуживании и точно не будут по общим признакам закрывать счета. Однако возьмут их счета и операции под пристальный контроль и должны будут следить за каждой копейкой.

В этом же документе Национальный банк потребовал от банков внедрить в отношении PEPs два дополнительных индикатора, которые могут свидетельствовать о повышенном риске отмывания денег:

первый — зачисление на счет крупной наличной суммы или получение такой суммы (по действующему законодательству это от 400 тыс. грн);

второй — покупка PEP или его родными и близкими предметов роскоши высокой стоимости, в том числе через представителей.

Осенью мы сообщали, что Верховная Рада поддержала в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.

А в январе НБУ обновил порядок финмониторинга в отношении PEP.