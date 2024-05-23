Командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ полковник Александр Бакулин сравнил Украину с Финляндией, которая потеряла территорию по итогам войны с СССР.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Маленькая Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна, и Россия даже не смотрит в этом направлении. Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", - отметил военный.

Бакулин также заявил, "что мы уже выиграли эту войну", в "опрос в том, в какой момент это закончится и на каком этапе". Однако при этом сказал, что российские войска "добиваются постепенного прогресса" в Харьковской области, хотя их продвижение и замедлилось.

"Бои продолжаются. Нам удалось замедлить противника", — сказал он.

По мнению Бакулина, у РФ "еще есть резервы, и они введут эти резервы в бой".

Издание приводит слова полковника и о том, что "в конечном итоге эта война закончится соглашением".

"И он, похоже, даже согласился с тем, что для этого, возможно, придется отказаться от территории, ссылаясь на опыт соседней Финляндии", - делает вывод американский телеканал.

На днях секретарь СНБО Александр Литвиненко признал, что шансы Украины на прорыв на фронте в этом году невелики.

Свой прогноз о развитии событий недавно дал и президент Чехии. Он считает маловероятным выход Украины на границы 1991 года.