За отсутствие документов мужчину может задержать полиция. А если он попытается убежать, то будет применена сила.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, если мужчина, которого остановили на улице, подан в розыск ТЦК, полиция доставит его в военкомат.

Также, если у мужчины нет ни военно-учетного документа, ни удостоверения личности, его задержат для установления личности.

А если у мужчины нет военно-учетного документа, но есть удостоверение личности и он не находится в розыске ТЦК, информацию о нем могут передать в военкомат.

При этом если мужчина попытается просто убежать от копов, они могут применить к нему силу и спецсредства: наручники, резиновые и пластиковые дубинки.

Ранее в ТЦК подробно рассказывали, какие именно военно-учетные документы нужно иметь с собой мужчинам при выходе на улицу.

Также сообщалось, что до 16 июля военнообязанных украинцев не могут доставлять в ТЦК против их воли. По оценке Хельсинского союза, в настоящее время человеку можно только вручить повестку на сверку персональных данных.