Последняя соперница Дональда Трампа в Республиканской партии Никки Хейли заявила, что будет голосовать за бывшего президента США.

Об этом сообщил телеканал CBS.

"Трамп не был идеальным, но Байден - это катастрофа. Так что я буду голосовать за Трампа", - заявила экс-постпред США при ООН на мероприятии Гудзоновского института.

После серии поражений на предварительных выборах республиканцев Хейли вышла из гонки, но, в отличие от остальных кандидатов, отказывалась призывать сторонников голосовать за Трампа.

Экс-президент отзывался о сопернице нелестно, называя "птичьими мозгами".

Ранее порноактриса Сторми Дэниэлс рассказала в суде Нью-Йорка о стыде, последовавшем за якобы произошедшим сексом с тогда ещё бизнесменом Дональдом Трампом. Он стал первым в истории президентом США, когда-либо представшим перед судом по уголовному делу.

Также к началу следующего года США и Украина могут оказаться на пороге поражения. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению издания, в случае победы Дональда Трампа на выборах, его страх прослыть неудачником может привести президента США к выбору между двумя сценариями - противостояние может просто продолжаться, как и раньше, или Штаты могут быть вовлечены в него гораздо глубже.