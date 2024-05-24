Национальный банк Украины уже до конца июня 2024 года может утвердить новое ограничение на P2P-переводы физическим лицами между счетами до 100 тысяч гривен и 30 исходящих транзакций для одного счета в месяц.

Новые ограничения вчера анонсировал заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Олейник. Он объяснил их необходимость противодействием нелегальному игорному бизнесу, в котором принято гонять средства между счетами физлиц, а также противодействием уклонению от уплаты налогов.

"А еще так надеются победить открытие карт на подставных лиц, что стало настоящей модой в последнее время — когда карты открывают на стариков, студентов или еще кого-то, а потом передают в пользование кому-то другому (третьему лицу), кто не хочет официально светить свои финансы. Пока речь идет об ограничениях количества и месячной суммы транзакций. Но если это не поможет, будет создаваться реестр имен (с налоговыми номерами) таких граждан Украины, которые участвовали в схемах или были подставными. Чтобы все банки знали этих схемщиков и не открывали им счета. Они просто не смогут пройти финансовый мониторинг на входе", - рассказал источник "Страны".

На рынке также говорят о ещё одной цели, которую не афишируют чиновники: попытках побороть так называемые черные зарплаты. Когда-то их называли зарплатами в конвертах, но теперь выдача в конвертах трансформировалась в разбрасывание денег по личным счетам людей. Налоговые органы давно пытаются бороться с этим явлением, в том числе привлекая НБУ.

Но банкиры не очень верят, что ограничение в 30 исходящих транзакций в месяц на 100 тысяч гривен сможет остановить переброску игорных или зарплатных денег. Они ожидают, что украинцы, которым нужно часто перечислять большие суммы, просто будут открывать больше счетов в разных банках. Ведь в одном банке понятия не имеют, что их клиент делает в другом.

На текущий момент многие украинцы имеют по 2-3 счета, и банковских карт на руках будет становиться только больше, поскольку максимальное количество счетов на одно физлицо не ограничено действующим законодательством.

На текущий момент Нацбанк никак не ограничивает максимальное количество переводов физлиц между счетами украинских банков. Однако такие ограничения своими внутренними правилами устанавливают сами банки в рамках финансового мониторинга.

Например, в "Приватбанке" "Стране" уточнили, что у него действует лимит на 200 исходящих переводов для одного клиента и 350 — для поступающих переводов (зачисления средств). По сумме действует месячный лимит в 1 миллион гривен на зачисление и столько же на отправку денег. Но начиная с 400 тысяч гривен банк обязательно запросит информацию о происхождении средств, и если она не будет предоставлена, транзакции остановят, а счет заблокируют.

У monobank ("Универсалбанк") другие лимиты: 50 переводов в день, 100 переводов — на 4 дня и 150 переводов в месяц. Максимальная сумма перечисления составляет 60 тысяч гривен в сутки. А если говорить о месячных лимитах, то они разные, в зависимости от вида банковской карты: MasterCard — до 400 тысяч гривен, VISA — до 1 миллиона гривен. Но в каждом случае также действует правило о предоставлении данных о происхождении средств при операциях от 400 тысяч гривен и выше.

Между тем в начале мая НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса, например, позволил в ограниченном режиме выводить дивиденды за границу.