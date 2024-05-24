В Харькове вчерашним ракетным ударом была разрушена одна из крупнейших типографий Украины и Европы "Фактор-друк".

Об этом сообщается на странице издательства Vivat, которое входит в тот же холдинг, что и типография.

Из-за ракетной атаки погибли семь сотрудников типографии.

Сегодня Владимир Зеленский посетил пострадавшее предприятие в ходе своего визита в Харьков.

Руководители типографии рассказали, что на предприятии печатали кроме прочего школьные учебники. И теперь пособия не успеют подготовить в срок к началу учебного года из-за понесённого ущерба, если не смогут быстро восстановить оборудование.

Зеленский пообещал, что государство профинансирует восстановление типографии.

Ранее были установлены личности четырёх из пяти погибших после удара по типографии в Харькове.

Война в Украине продолжается 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера военный паблик Deep State сообщил о новом продвижении россиян на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки. Также Минобороны РФ заявило о захвате соседней с ними Андреевки, хотя Украина этого не подтверждала. Продолжаются бои в Харьковской области, но линия фронта там в последние несколько дней не движется. В ГПСУ сообщили об активизации российских ДРГ в Сумской области.

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