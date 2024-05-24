Кабинет министров объявит о повышении тарифов на свет до конца мая.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в парламенте на часе вопросов к правительству.

Новые цены на электроэнергию не будут едиными, они будут зависеть от потребления.

"Этот вопрос на рассмотрении, сегодня мы проводим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая... Мы рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой - будет дифференциация в зависимости от объемов потребление электроэнергии", - сказал министр.

По словам Галущенко, текущий тариф не покрывает себестоимость производства электроэнергии.

На днях Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла решение с 1 июня повысить тарифы на электроэнергию для бизнеса минимум на 20%.

А вскоре стало известно, что и для рядовых потребителей цены на свет вырастут, причем сразу вдвое. Правда, власти пообещали, что государство обязательно будет помогать уязвимым слоям населения.