В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию для населения, власти начали обсуждение.

Об этом сообщил и.о. гендиректора "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк.

Украине для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду нужно более миллиарда долларов.

"Есть определенные обсуждения на сегодняшний день, оно будет приниматься на уровне Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. По моему мнению, возможно, нам придется все же столкнуться с повышением тарифов. На сегодня наших источников внутренних не хватает, нам помогают страны-соседи и доноры", - заявил Мартынюк.

О том, что Кабмин готовит повышение цены на электроэнергию, заявил в телеэфире и нардеп Алексей Кучеренко.

По его данным, обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/кВт-ч. Текущий тариф составляет 2,64 грн. То есть планируется подорожание электричества в 1,5 раза.

Кучеренко спрогнозировал, что повышение может произойти уже с 1 июня.

Напомним, Нацбанк прогнозирует резкое повышение тарифов на свет. Это закладывается в последний инфляционный отчет НБУ. В комиссии по энергетике отмечают, что повышение тарифов нужно из-за существенного разрушения украинской энергетики российскими ударами.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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