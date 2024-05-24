Шевченковский суд Киева закрыл дело о двух разгонах протестующих Евромайдана "Беркутом" и снял все обвинения и арест имущества с подозреваемых.

Об этом сообщает "Суспильне".

Речь идет о разгоне палаточного городка на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года, что придало импульс протестам, и о столкновениях под Администрацией президента на Банковой 1 декабря.

Дело рассматривалось в суде 9 лет - с 2015 года. Его закрыли по ходатайству стороны защиты в связи с истечением срока давности. Гражданские иски потерпевших оставили без удовлетворения.

Потерпевшими по делу проходили около 170 человек. Среди них уже зреет недовольство решением суда, они собираются подавать апелляцию. Причем до последнего участвовали в судах только двое из них. Из остальных многие воюют на фронте, а некоторые уже умерли или погибли.

Подозреваемыми по делу проходили, в частности, бывший руководитель управления общественной безопасности ГУ МВД Киева Олег Мариненко, двое экс-заместителей командира полка киевского "Беркута" Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, и.о. командира 4-й роты киевского "Беркута", командир 3-й роты киевского "Беркута" Юрий Шевченко и Евгений Антонов.

Как мы писали, в феврале в Офисе генпрокурора заявили, что на Майдане в 2014 году не было российских снайперов.

Незадолго до этого суд в Киеве заочно избрал меру пресечения для бывшего президента Виктора Януковича по делам Майдана. Его снова приговорили к содержанию под стражей.