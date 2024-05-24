Анализируем итоги 821-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские силы за минувшие сутки продвинулись к северо-востоку от Очеретино, пишет военный паблик Deep State. "Институт изучения войны" (США) пишет о продвижении россиян к западу от Бердычей на том же Авдеевском участке.

Южнее, сообщает "Институт", у РФ есть продвижение в двух местах у Красногоровки. А ближе к Запорожской области россияне вошли в центр Старомайорского, которое ВСУ освободили прошлым летом в ходе контрнаступления.

В Харьковской области ВСУ "незначительно продвинулись" к юго-востоку от Лукьянцев, отбив часть захваченных позиций, пишет "Институт".

О том, что на севере Харьковской области идут контрнаступательные действия, заявил представитель Генштаба Игорь Прохоренко.

"Противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия", - сказал он на брифинге.

Говорит, что около границы в Сумской и Черниговской областях "ситуация контролируемая", но РФ накапливает войска на своей территории и ежедневно ведет обстрелы.

При этом американское издание ABC News со ссылкой на командира 57-й мотострелковой бригады Александра Бакулина пишет, что российские войска "добиваются постепенного прогресса" в Харьковской области, хотя их продвижение и замедлилось.

"Бои продолжаются. Нам удалось замедлить противника", — сказал Бакулин. По его мнению, у РФ "еще есть резервы, и они введут эти резервы в бой".

К обстрелам. Сегодня ночью - как и вчера днем - снова был удар по железной дороге в Харьковской области.

"В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, без жертв и травмированных. Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику", - заявили в "Укрзализныце".

Удары по железной дороге в Харьковской области, которые заметно участились, вероятно, призваны замедлить переброску подкреплений к местам боев у северной границы.

Ночью под ракетный удар попал район Алушты в Крыму. Россия заявляет о сбитии над Крымом трёх ракет ATACMS. Также сообщается, что морская авиация уничтожила три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Ранее в Крыму подтвердили прилет в районе Алушты. Сообщается о двух погибших гражданских.

Украинские паблики пишут о прилёте шести ракет в узел связи российской ПВО, расположенный в селе Семидворье под Алуштой. Официально это не подтверждалось ни одной из сторон.

Белорусский фактор

Вчера Путин поздно вечером приземлился в Минске и сходу начал переговоры с Лукашенко.

Также сегодня в Беларуси с визитом находятся министры иностранных дел и обороны России - Лавров и Белоусов.

Кроме того, по данным белорусских оппозиционных СМИ, в Минске приземлился самолет Виктора Януковича. Последний раз он был в Беларуси весной 2022 года, когда там проходили переговоры между Украиной и Россией.

По этому поводу депутат Рады Евгений Шевченко, который до войны летал в Минск на переговоры с Лукашенко, заявил об угрозе открытия "второго фронта" со стороны Беларуси.

"Не хочу нагнетать обстановку. Но, не исключаю открытия российско-белорусского второго фронта. И дело не в Януковиче. Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо!" - пишет Шевченко.

Напомним, слухи о возможном вступлении Беларуси в войну ходят уже давно (еще с начала войны), хотя до сих пор они никогда не подтверждались. Лукашенко эти слухи опровергал.

Сейчас вступление в войну Беларуси может стать куда большей проблемой для Украины, чем в начале войны - ввиду того что ВСУ сейчас уступают по численности российской армии, имеют ограниченные резервы и открытие нового фронта эти проблемы очень серьёзно усугубит.

Правда, нет пока признаков того, что Беларусь готовит ударную группировку для наступления на Украину. О крупных мобилизационных мероприятиях в РБ на данный момент ничего неизвестно. Но если они начнутся, это станет первым реальным сигналом о возможности вступления Беларуси в войну.

Впрочем, в Украине распространено мнение, что курсирование слухов о вступлении Минска в войну - это информационная спецоперация Кремля с целью вынудить ВСУ держать крупную группировку войск у белорусской границы.

Готов ли Путин на переговоры?

Сегодня одна из главных тем - возможные переговоры об окончании войны.

Агентство Reuters со ссылкой на четыре российских источника сегодня написало, что Путин готов остановить войну в Украине на текущей линии фронта.

Но готов и продолжать войну, если Киев и Запад не согласятся. "Путин может воевать столько, сколько потребуется, но он готов и к прекращению огня - к замораживанию войны", - сказал высокопоставленный российский источник.

В ближнем кругу советников Путин "выразил разочарование тем, что, по его мнению, Запад пытается сорвать переговоры, и решением Зеленского исключить переговоры", пишет издание.

Песков заявил, что Путин "неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу для достижения своих целей" и Россия не хочет "вечной войны".

Источники издания сообщают, что Путин, переизбранный в марте на новый шестилетний срок, предпочел бы использовать нынешний инициативу России на фронте, чтобы "оставить войну позади".

Основываясь на своих знаниях о разговорах в высших рядах Кремля, два источника заявили, что Путин считает, что успехов в войне уже достаточно, чтобы продать это как победу русскому народу. Тогда как новые достижения потребуют еще одной общенациональной мобилизации, чего он не хочет, опасаясь недовольства населения.

"Путин скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас и мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, и это правда", — сказал источник.

В отсутствие прекращения огня Путин хочет захватить как можно больше территории. "Россия будет продвигаться дальше. Путин будет медленно завоевывать территории, пока Зеленский не предложит остановиться", - заявил источник.

Путин рассчитывает на то, что большее население России по сравнению с Украиной будет поддерживать численное превосходство в РФ даже без мобилизации.

Эта статья вызвала большой резонанс, наложившись на курсирующие в последнее время слухи о том, что в ближайшие месяцы война может быть в Украине остановлена и обе страны начнут переговоры.

Прокомментировали ее и в Кремле. С одной стороны, подтвердив, что Россия готова на переговоры. Но, с другой стороны, дали понять, что у Москвы будут на них свои условия, на которых она будет настаивать.

Так, Песков заявил, что Путина готов к переговорам по Украине, но этот процесс должен привести к "достижению целей "спецоперации".

Также он сказал, что "есть Конституция России, в которой зафиксирован состав регионов России". Этими регионами РФ считает всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, об аннексии которых Москва объявила в 2022 году, но которые сейчас целиком армия РФ не захватила. То есть, что читается как намек на то, что Россия будет требовать всю территорию этих регионов, включая Запорожье и Херсон.

Сам же Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но считает Зеленского нелегитимным.

"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", - сказал Путин в Минске.

Он повторил, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации". То есть с фиксацией территориальных завоеваний. Путин обвинил в срыве переговоров Запад. Утверждает, что Стамбульские договоренности 2022 года устраивали и Киев, и Москву.

И добавил, что вернутся к переговорам можно, "исходя из уже достигнутых (в Стамбуле - Ред.) в договоренностей". "Мы видим, что опять возобновились разговоры о необходимости возвращения к переговорам по Украине. Пусть возвращаются", - сказал Путин.

Говорит ли это, что Россия не заинтересована в окончании войны по линии фронта или же будут настаивать на условиях, которые для Киева в нынешней ситуации неприемлемы (уход Зеленского, передача Запорожья и Харькова и т.д.)?

Не факт. Если действительно Москва готова на скорейшее окончания войны (об аргументах за это мы писали здесь), то вряд ли она сходу будет говорить, что согласна на самый "мягкий" для Украины вариант - окончания войны по линии фронта без каких-либо условий. Перед началом переговором всегда условия завышаются, чтоб затем было пространство для компромиссов. Поэтому список озвученных условий Москвы сам по себе еще не означает, что в ходе переговоров Кремль будет стоять на них до конца.

Однако, факт состоит в том, что в России, также как и в Украине, и на Западе, есть своя "партия войны", которая крайне не хочет ее завершения в самое ближайшее время на компромиссных условиях по линии фронта. И эта партия резко критикует и называет неприемлемыми любые даже намеки на такой сценарий.

Подробнее о том, что такое глобальная "партия войны" и каким образом она может попытаться в очередной раз сорвать договоренности, мы подробно разбирались в отдельном материале.

Какой план у Украины?

На что делает ставку в нынешней войне Украина можно судить по вчерашнему выступлению на форуме российской оппозиции во Львове советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк заявил, что у оппозиционных Путину россиян сейчас есть шанс построить "другую страну", но этого получится добиться лишь "большой кровью Украины". "К сожалению, это может случиться только в результате военной победы, тактических поражений России на поле боя. По-другому не будет".

Подоляк сказал, что эти поражения могут быть "не на всем фронте", а в случае одного крупного прорыва ВСУ.

"В отличие от 2022 года, когда они потерпели поражение на Харьковском участке, они не осознали, что происходит, они готовы были воевать. Сейчас, если подобный прорыв где-то произойдет, воевать они не будут готовы. Поэтому Россия сильно укрепилась, чтоб этого не допустить", - сказал он.

То есть, советник главы ОП полагает, что в случае даже локального поражения российской армии на фронте, в РФ, где сейчас настраивают общество на "неизбежную победу", начнутся деструктивные процессы на почве разочарования. Не исключено, что на это и есть сейчас стратегическая ставка Киева.

Тем не менее, Подоляк считает "неизбежной" смену власти в РФ в 2024-2025 году.

По его словам, в России "в один прекрасный момент все пойдет обвально", несмотря на то, что "есть пессимизм" по этому поводу в Украине и среди российской оппозиции. "Два года и три месяца войны, тяжело, и кажется, что Россия перестроилась... Все не так. Объективная логика процесса неизменна", - сказал Подоляк.

Он добавил, что "трансформация России" начнется через полгода-год или раньше, и задача российской оппозиции в этот процесс "встроиться".

Вдохновляет Подоляка на прогнозы о скором "крахе режима Путина" прошлогодний мятеж Пригожина, который, по мнению советника главы ОП, показал, что "силовой вертикали власти в России, которая умеет защищаться, нет".

Советник также попросил собравшихся "не обижаться и не злиться из-за того, что в Украине сегодня есть жесткая антироссийскость. Это нормально". "Но если вы будете делать ту работу, которую нужно делать, мы будем вам помогать", - добавил Подоляк.

"Вы можете построить тот тип России, которую Украина когда-то сможет уважать", - сказал советник главы ОП.

То есть как минимум одна из стратегий Банковой - это ставка на внутреннюю дестабилизацию в РФ после одной крупной победы ВСУ на фронте (но не разгрома всей российской армии, что, видимо, считается на данный момент малореальным).

Отметим, что эта стратегия не нова и уже не раз озвучивались накануне контрнаступления 2023 года (да и до, и после того многократно). Но до сих пор эти надежды не оправдывались. А мятеж Пригожина, по поводу которого много было нескрываемого энтузиазма в Киеве, провалился. Но, как видим, украинские власти по-прежнему делают ставку на "смуту" в России. Или, по крайней мере, говорят об этом, чтоб обозначить некий "сценарий победы".

Тем временем, среди украинской элиты царят не очень радужные настроения и ожидания.

Не все в окружении Зеленского верят в возможность выхода на границы 1991 года, пишет в колонке для The Guardian британский историк, писатель, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш, который специализируется на Восточной Европе.

"В стране зреет недовольство работой президента Владимира Зеленского, чей срок полномочий закончился бы 20 мая, если бы страна не находилась на военном положении. Несколько отдельных источников сообщили мне, что Зеленский очень внимательно следит за своими рейтингами и они постепенно падают", - пишет Гартон-Эш со ссылкой на разговоры с представителями окружения Зеленского.

Он говорит, что не раз слышал критику в адрес Зеленского из-за его "нереалистичных надежд" на возврат всей территории, включая Крым. "Даже высокопоставленные чиновники в частном порядке дают более осторожное определение победы", - пишет журналист и приводит такую цитату источника.

"Публично я поддерживаю то, что говорит президент. Непублично я считаю, что мы должны выжить как независимое западное государство, которое имеет возможность развиваться", - цитирует Тимоти Гартон-Эш свой источник в украинской власти.

В этой связи показательное заявление сделал уже цитированный командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ Бакулин. Он сравнил Украину с Финляндией, которая потеряла территорию по итогам войны с СССР.

"Маленькая Финляндия когда-то воевала против большого СССР. Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна, и Россия даже не смотрит в этом направлении. Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", - заявил он ABC News.

Издание приводит слова полковника о том, что "в конечном итоге эта война закончится соглашением".

"И он, похоже, даже согласился с тем, что для этого, возможно, придется отказаться от территории, ссылаясь на опыт соседней Финляндии", - делает вывод американский телеканал.

Мирный саммит без Байдена

В тоже время, напомним, Украина официально отвергает любой вариант окончания войны кроме выхода на границы 1991 года. Это заложено в "формуле мира" Зеленского, которую будут обсуждать на международной конференции в Швейцарии в середине июня.

Но уже поступает много сигналом, что саммит может не дать эффекта, на который раскатывает украинская власть.

Байден скорее всего пропустит мирный саммит по Украине в Швейцарии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вице-президент Камала Харрис и "лидеры других стран также планируют пропустить встречу". Приедут Шольц, Трюдо, возможно, премьер Японии Кисида.

Это решение "отражает более широкий пессимизм по поводу конференции", пишет издание.

Источники Bloomberg говорят, что цели начала мирного процесса на принципах Киева конференция не достигнет, а сосредоточится на узком наборе целей: ядерная безопасность, обмен пленными и т.п.

При этом Россия подталкивает страны "глобального юга" держаться подальше от конференции: Путин, Лавров и другие встретились и обзвонили лидеров десятков стран от Индии до крошечных Коморских Островов "с очевидной целью воспрепятствовать участию" в конференции.

Politico пишет, что в те же дни, на которые намечен саммит в Швейцарии Россия созывает в Москве встречу БРИКС на уровне министров иностранных дел. Это означает, что министр иностранных дел Китая Ван И может поехать в Россию, а не в Швейцарию. Также как и министры иностранных дел Индии, Бразилии и ЮАР.

Одновременно Бразилия и Китай призывают созвать мирную конференцию с участием и России, и Украины, сообщает Bloomberg.

В четверг состоялась встреча представителя Китая по иностранным делам Ван И и главного советника президента Бразилии Селсу Аморима, по итогам которой они опубликовали заявление с изложением "общего понимания" на пути к разрешению войны.

"Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признаваемую как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов", — говорится в заявлении.

То есть на данный момент можно считать, что первоначальная идея Зеленского провести "саммит лидеров", где будут руководители всех ведущих стран мира, включая "глобальный юг", и где будет утверждена "формула мира" с требованием вывести российские войска на границы 1991 года, скорее всего будет трансформирована во что-то менее амбициозное.

Как мы уже ранее писали, возможно, на обсуждение будут вынесены более узкие вопросы - обмен пленными, возвращение украинских детей, безопасность судоходства в Черном море.

Мобилизация

Уже около миллиона украинцев обновили свои военно-учетные данные через приложение Резерв+, заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Из них 145 тыс. человек забронированы или имеют отсрочку, 11 тыс. проживают за границей, 120 тыс. - это женщины.

Напомним, в среду было 800 тыс. обновлений данных через Резерв+. То есть в сутки, если исходить из официальных данных, обновляет по 100 тысяч человек. При этом за границей обновляют очень неактивно - всего чуть более 1% от общего количества обновивших по данным Минобороны.

В военкоматах говорят, что искать военнообязанных будут, в том числе, через реестр налогоплательщиков. Об этом сообщил замначальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин.

Так ТЦК выйдет на работодателя разыскиваемого "ухилянта" и через него попытается организовать прибытие человека в военкомат. Использоваться будут и другие реестры.

Из-за мобилизации в Украине растет черный рынок труда. Начинается острый дефицит кадров из-за мобилизации, сообщили во Львовском центре занятости.

Часть мужчин уже служит, часть боится мобилизации и не хочет ни официально регистрироваться безработными, ни идти на официальную работу.

"Предприятиям, которые могут бронировать работников, также трудно найти персонал. Люди часто боятся, что пока бронь придет, их мобилизуют. Механизм бронирования не простой, а сам процесс длительный. А при устройстве на работу работодатель должен предупреждать все структуры", - говорит директор филиала Олег Рисный.

Как результат в более выгодной ситуации оказался бизнес, готовый брать нелегальных работников.

Идти в военкоматы не добавляют желания истории, которые все чаще происходят в последнее время. Стало известно о двух смертях в ТЦК.

"К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных годными к службе, но впоследствии происходят трагедии. Сообщаем, что 23 мая у военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по заключению ВВК был годным к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которые по приезду констатировали смерть", - сообщили сегодня в Закарпатском ТЦК.

Еще один случай смерти мобилизованного произошел в Черновицкой области. В полиции сообщили, что к ним обратилась женщина, которая заявила, что ее брата задержали на улице, затем незаконно удерживали работники ТЦК, а через несколько дней он скончался в больнице.

Она рассказала, что после задержания два дня с братом не было связи. По словам очевидцев она поняла, что запаковали его сотрудники ТЦК, поэтому поехала туда. Когда зашла внутрь, увидела брата в тяжелом состоянии - он не понимал, что говорит, и несколько раз падал. По ее словам, мужчина страдал от эпилепсии, но документальных подтверждений этому не было. Забрать брата домой она не смогла.

Мужчина проходил ВВК и врач вызвала для него скорую. Его повезли в психбольницу в Черновцах. На следующий день его состояние ухудшилось. Три дня он был без сознания, а утром 15 мая умер.

Причиной смерти в областном патологоанатомическом бюро назвали отек головного мозга. В ТЦК сказали, мужчина проходил ВВК и из-за жалоб на здоровье его направили в больницу. В полиции начали досудебное расследование.