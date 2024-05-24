Государственное бюро расследований (ГБР) обвиняет 28 командиров в том, что россияне захватили десять сел Харьковской области.

Согласно данным судебного реестра, теруправление ГБР в Полтаве изымает ряд тайных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва россиянами государственной границы в Харьковской области.

По данным досудебного расследования, 10 мая 2024 года в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского области, а также других населенных пунктов Харьковской области (вдоль линии госграницы Украины с РФ) во время штурмовых действий армии РФ имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. Речь идет о подразделениях численностью в одну роту, которые входили в состав первого эшелона обороны. В результате этой внештатной ситуации наступление россиян пришлось отбивать силами второго эшелона обороны.

По версии следствия, командование 125-й бригады и подчиненные ей подразделения, в том числе 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового батальона якобы не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере военной техники и личного состава.

Всего в делах фигурируют фамилии 28 военнослужащих (командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов, командиры рот, начальник отделения разведки штаба), причастность которых проверяет ГБР.

Ранее британский журнал The Economist писал, что россияне прощупывали, смогут ли они частично окружить Харьков и оказывать давление на ВСУ восточнее Печенежского водохранилища.

Между тем сегодня в Генштабе сообщили, что ВСУ остановили армию РФ на севере Харьковской области и ведут контрнаступательные действия.