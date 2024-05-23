Россияне хотят оттянуть силы ВСУ на север Харьковской области, чтобы продвинуться на востоке.

Такой вывод из сегодняшнего заседания Ставки опубликовал Владимир Зеленский.

По его словам, основной доклад на Ставке делал главком ВСУ Александр Сырский, который прибыл из Харьковской области.

Также на Ставке заслушали доклады министра обороны Рустема Умерова, посвященный обеспечению армии всем необходимым, и глав Госпогранслужбы и разведок.

Между тем CNN выпустил материал с украинским военным, который рассказал, что в Липцах под Харьковом не было "ничего подготовлено" на случай наступления РФ.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявляло о захвате Клещеевки под Бахмутом, которая в прошлом году была освобождена ВСУ в ходе контрнаступления. На карте украинского ресурса DeepState подтверждается российский контроль части села на севере, но в целом оно, согласно карте, находится под контролем ВСУ. Также Deep State сообщил о продвижении россиян на восточных окраинах Часова Яра. При этом российские паблики писали о сложностях штурма канала Северский Донец - Донбасс в Часовом Яре, по которому проходит линия обороны ВСУ.

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