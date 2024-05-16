Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодняшнюю Ставку в Харькове. Заслушал доклад военных о наступлении РФ и ближайших перспективах.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным - усиливаем наши подразделения", - рассказал он.

Для оценки ситуации президент заслушал развернутый доклад главкома Александра Сырского, командующих ОСГВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГВ "Харьков" Михаила Драпатого.

Руководители ГУР и ССО доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ - относительно контрдиверсионных мер.

"Определен план дальнейших действий - и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", - отметил он.

Ранее Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием из-за наступления под Харьковом.

Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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