Зеленский заявил о частичной стабилизации ситуации под Харьковом, где наступают россияне. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в среду, 15 мая.
Главное из заявлений президента:
- Заявил, что удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области. Считает, что своим наступлением на этом направлении Москва хочет заставить Киев оттянуть войска с других участков фронта.
- Прокомментировал удары по Херсону, Харьковской и Николаевской областях. Обратился к миру с призывом не дать расширить наступление РФ в Украине.
- Осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.
Напомним, ранее Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием из-за наступления под Харьковом.
Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области - до пяти километров. Самую острую проблему представляет продвижение под Волчанском, которое может затруднить снабжение Купянска.
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