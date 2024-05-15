Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в среду, 15 мая.

Главное из заявлений президента:

Напомним, ранее Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием из-за наступления под Харьковом.

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области - до пяти километров. Самую острую проблему представляет продвижение под Волчанском, которое может затруднить снабжение Купянска.

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