Сегодня днём российские войска нанесли авиаудар по центральной части Херсона. 18 человек получили ранения, среди них 15-летний парень.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Повреждены восемь многоэтажек, пять частных домов, медучреждение и две школы.

Начальник ГВА Роман Мрочко сообщил, что известно о 18 раненых в результате авиаудара россиян по центральной части Херсона. 15 пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

Также сегодня в результате удара РФ по инфраструктуре Днепра погибли два человека. Повреждена инфраструктура.

Ранее мы писали, что войска РФ атаковали КАБами село Тягинце Херсонской области. В результате удара погиб мужчина. Еще одна женщина пострадала.

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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