Войска РФ ударили по центральной части Херсона. 18 человек получили ранения
Сегодня днём российские войска нанесли авиаудар по центральной части Херсона. 18 человек получили ранения, среди них 15-летний парень.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Повреждены восемь многоэтажек, пять частных домов, медучреждение и две школы.
Начальник ГВА Роман Мрочко сообщил, что известно о 18 раненых в результате авиаудара россиян по центральной части Херсона. 15 пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.
Также сегодня в результате удара РФ по инфраструктуре Днепра погибли два человека. Повреждена инфраструктура.
Ранее мы писали, что войска РФ атаковали КАБами село Тягинце Херсонской области. В результате удара погиб мужчина. Еще одна женщина пострадала.
Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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