Министр обороны Великобритании Грант Шэппс фактически дезавуировал заявление главы МИД страны Дэвида Кэмерона о том, что Лондон позволяет бить своими ракетами по территории РФ.

Об этом пишет газета The Independent.

Отвечая на вопрос по поводу резонансного заявления Кэмерона, Шэппс сказал, что Британия давала право Киеву бить своими ракетами в пределах международно признанной территории Украины. О разрешении же наносить удары по российской территории в ее международно признанных границах он ничего не сказал.

"Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины", - приводит издание слова Шэппса.

Напомним, заявление Кэмерона наделало много шума. Вскоре после него Минобороны РФ объявило учения по тактическому ядерному оружию. Это напрямую связали со словами британского министра.

Также Россия официально пригрозила Британии ударами по ее территории в случае ударов Украины по территории РФ ракетами Лондона. В российский МИД вызвали британского посла. После чего Великобритания объявила о высылке военного атташе РФ из-за "злонамеренной деятельности".