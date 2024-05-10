Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.

Политики дал понять, что в случае ударов британскими ракетами по РФ Москва может нанести ядерный удар по Британии.

"При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ (взрывчатыми веществами - Ред.), но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки - цель запланированных учений", - написал Медведев.

Напомним, 6 мая Россия заявила, что проведет учения с тактическим ядерным оружием.

В тот же день в МИД РФ пригрозили Британии ударами по ее территории в случае ударов Украины по территории РФ британскими ракетами.

Кроме того, в МИД отметили, что будут воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия "вне зависимости от их модификации".

"Страна" подробно анализировала, что значит объявление Россией ядерных учений.