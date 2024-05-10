Ответ на атаку британским оружием. Медведев назвал цель ядерных учений России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Политики дал понять, что в случае ударов британскими ракетами по РФ Москва может нанести ядерный удар по Британии.
"При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ (взрывчатыми веществами - Ред.), но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки - цель запланированных учений", - написал Медведев.
Напомним, 6 мая Россия заявила, что проведет учения с тактическим ядерным оружием.
В тот же день в МИД РФ пригрозили Британии ударами по ее территории в случае ударов Украины по территории РФ британскими ракетами.
Кроме того, в МИД отметили, что будут воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия "вне зависимости от их модификации".
"Страна" подробно анализировала, что значит объявление Россией ядерных учений.