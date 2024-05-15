Утром 15 мая в России заявили о массированной ракетной атаке по Крыму.

В министерстве обороны РФ утверждают, что сбили десять ракет ATACMS.

"Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS", - говорится в сообщении российского ведомства.

В свою очередь местные телеграм-каналы сообщают о двух волнах ударов по аэродрому Бельбек под Севастополем.

Напомним, зимой публиковались спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому "Бельбек" в Крыму. Российские оппозиционные СМИ писали, что на аэродроме был поражён пункт связи.

В свою очередь в оперативном командовании "Юг" сообщали, что на аэродроме в Бельбеке были повреждены самолеты.

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области - до пяти километров. Самую острую проблему представляет продвижение под Волчанском, которое может затруднить снабжение Купянска.

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