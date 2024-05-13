Минобороны РФ заявило о сбитии ночью над оккупированным Крымом четырех ракет Storm Shadow и 7 дронов.

Российский оппозиционный паблик Astra заявляет со ссылкой на источники, что в результате была повреждена "секретная" российская военная база ПВО на вершине горы Ай-Петри.

Погиб ее командир Александр Кулаков и ещё один военнослужащий. Есть раненые.

Купола защитных сооружений радаров в виде шаров на этой базе нередко привлекали внимание туристов.

Также российские паблики сообщают о прилете во временно оккупированном городе Сорокино (Краснодоне) Луганской области. В результате прилета 3 человека погибли и 4 ранены.

Говорят, что после обстрела "промышленной зоны" образовался сильный пожар, который тушат до сих пор. Идет эвакуация сотрудников промышленных предприятий.

Украинские СМИ пишут, что попали по складу боеприпасов.

Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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