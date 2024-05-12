В обрушившимся подъезде дома в российском Белгороде рухнула крыша, накрыв собой спасателей, которые работали на разборе завалов.

Об этом сообщают российские паблики.

Еще видео обрушения крыши.

В администрации губернатора Белгорода заявляют, что спасатели и волонтёры не пострадали во время обрушения верхнего перекрытия.

Минобороны РФ заявляет, что дом в Белгороде обрушился якобы в результате падения обломков сбитой ракеты Точка У, которую запустили со стороны Украины.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко после просмотра видео с моментом взрыва и обрушения подъезда, пришел к выводу, что дом был "взорван изнутри". И предположил, что это могла быть "провокация российских спецслужб для оправдания ударов по украинским городам".

Также он отметил, что на видео не фиксируется пролет реактивного снаряда по диагонали с учетом траектории полета.

Напомним, губернатор Белгородской области заявил, что дом был разрушен прямым попаданием снаряда. Официально заявляется об одном погибшем и о 28 раненных. Но разбор завалов продолжается.

Также вчера в России заявили об атаке дронов и РСЗО по Белгородской и Курской областям.

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