В обрушившимся подъезде в Белгороде рухнула крыша. РФ заявляет, что на дом упали обломки ракеты
В обрушившимся подъезде дома в российском Белгороде рухнула крыша, накрыв собой спасателей, которые работали на разборе завалов.
Об этом сообщают российские паблики.
Еще видео обрушения крыши.
В администрации губернатора Белгорода заявляют, что спасатели и волонтёры не пострадали во время обрушения верхнего перекрытия.
Минобороны РФ заявляет, что дом в Белгороде обрушился якобы в результате падения обломков сбитой ракеты Точка У, которую запустили со стороны Украины.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко после просмотра видео с моментом взрыва и обрушения подъезда, пришел к выводу, что дом был "взорван изнутри". И предположил, что это могла быть "провокация российских спецслужб для оправдания ударов по украинским городам".
Также он отметил, что на видео не фиксируется пролет реактивного снаряда по диагонали с учетом траектории полета.
Напомним, губернатор Белгородской области заявил, что дом был разрушен прямым попаданием снаряда. Официально заявляется об одном погибшем и о 28 раненных. Но разбор завалов продолжается.
Также вчера в России заявили об атаке дронов и РСЗО по Белгородской и Курской областям.
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