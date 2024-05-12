В воскресенье, 12 мая, ночью беспилотник атаковал российский НПЗ в Волгоградской области. Местные власти заявляют, что пожар уже ликвидирован.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание", - заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера Минобороны РФ сообщили, что они за ночь сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire.

Накануне, 10 мая в РФ заявили об атаке дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В середине марта в РФ уже сообщали об ударе по нефтезаводу в Калужской области. Тогда заявлялось о повреждении оборудования на предприятии.

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