В России сообщают, что сегодня ночью в Белгородской и Курской областях прогремели взрывы. Минобороны РФ заявляет, что они за ночь сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire. При этом девять беспилотников над Белгородской областью, а также семь дронов над Курской и Волгоградской областями.

Сообщается, что в Белгородской области пострадали восемь человек.

Российские паблики публикуют кадры ночных ударов дронов и РСЗО по Белгородской и Курской областям.

Недавно в России заявили о ночном обстреле Белгорода и атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае. Пострадали восемь человек. Повреждены 19 многоэтажек и 37 автомобилей.

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. РФ начала наступление под Харьковом, попытка прорыва произошла при поддержке бронетехники. В районе Волчанска и близлежащих населенных пунктов начали массово эвакуировать население.

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