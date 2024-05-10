В Калужской области РФ сообщили о прилете беспилотника ночью 10 мая по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в результате удара по предприятию начался пожар, который уже потушен.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Между тем российские паблики показали видео пожара на НПЗ.

Напомним, в середине марта в РФ уже сообщали об ударе по нефтезаводу в Калужской области. Тогда заявлялось о повреждении оборудования на предприятии.

А вчера власти Краснодарского края РФ заявили, что шесть дронов атаковали НПЗ в деревне Юровка на Кубани. Повреждены резервуары с топливом, которые загорелись.

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