Сегодня днем в российском Белгороде прозвучали взрывы. Местные телеграм-каналы пишут о прилете по жилому дому. Обрушился подъезд в многоэтажке.

Российские власти заявляют о ракетном обстреле со стороны Украины.

Украина обстрела не подтверждала.

Российские паблики пишут о пяти погибших и о том, что под завалами могут находиться ещё минимум 15 человек.

Также на видео попал момент прилёта по дому в Белгороде.

Ещё видео из Белгорода. Российские СМИ пишут, что есть угроза обрушения 9-ти этажного дома. Пострадавших достают из-под завалов.

Паблики публикуют реакцию жителей Белгорода на придет по дому.

Также украинские и российские паблики публикуют видео удара дрона, как утверждается, по российской бронемашине в Белгородской области.

Напомним, вчера в России заявили об атаке дронов и РСЗО по Белгородской и Курской областям.

Война в Украине идет уже 809-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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