В российском Белгороде прозвучали взрывы. Сообщают о попаданиии в жилой дом
Сегодня днем в российском Белгороде прозвучали взрывы. Местные телеграм-каналы пишут о прилете по жилому дому. Обрушился подъезд в многоэтажке.
Российские власти заявляют о ракетном обстреле со стороны Украины.
Украина обстрела не подтверждала.
Российские паблики пишут о пяти погибших и о том, что под завалами могут находиться ещё минимум 15 человек.
Также на видео попал момент прилёта по дому в Белгороде.
Ещё видео из Белгорода. Российские СМИ пишут, что есть угроза обрушения 9-ти этажного дома. Пострадавших достают из-под завалов.
Паблики публикуют реакцию жителей Белгорода на придет по дому.
Также украинские и российские паблики публикуют видео удара дрона, как утверждается, по российской бронемашине в Белгородской области.
Напомним, вчера в России заявили об атаке дронов и РСЗО по Белгородской и Курской областям.
Война в Украине идет уже 809-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.