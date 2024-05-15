Сегодня днем российские оккупанты обстреляли Днепр. В результате удара по инфраструктуре погибли два человека.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются", – написал он.

Также сегодня днем российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Удар пришёлся в промышленную зону. Возник пожар на СТО площадью 400 кв. м. Загорелось здание и находившиеся рядом автомобили. Известно о шести пострадавших.

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области - до пяти километров. Самую острую проблему представляет продвижение под Волчанском, которое может затруднить снабжение Купянска.

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