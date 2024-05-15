Сегодня днем российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Попали в промышленную зону. Возник пожар на СТО площадью 400 кв. м. Загорелось здание и находившиеся рядом автомобили.

Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.

В настоящее время пожар, который возник после ракетного удара в Николаеве, ликвидирован. Известно о шести пострадавших.

Ранее в Николаевской области после удара дрона загорелся дом культуры.

Война в Украине идёт уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области - до пяти километров. При этом самую острую проблему представляет их продвижение под Волчанском, что может затруднить снабжение Купянска.

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