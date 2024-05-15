Российская армия зашла в Волчанск и пытается закрепиться в северной части города на границе Харьковской области.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы", - заявил Лазуткин.

По его словам, украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают по оккупантам. В частности, когда враг по технике подвозит пехоту.

"Подтянуты резервы. Действительно, очень эффективные боеспособные подразделения сейчас возле Волчанска и держат это направление", - добавил спикер.

Также Генштаб ВСУ заявил, что россиян из Волчанска частично выбили.

"Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях. Данные о потерях противника уточняются", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее Deep State сообщил о закреплении российских сил в северной части Волчанска и приближении к нему с западной стороны.

Детальнее о ситуации в Волчанске мы писали в отдельном материале.

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