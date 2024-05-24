ВСУ остановили армию РФ на севере Харьковской области и ведут контрнаступательные действия.

Об этом заявил на брифинге представитель Генштаба Игорь Прохоренко.

"Противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия", - сказал он.

По его словам, у границы в Сумской и Черниговской областях "ситуация контролируемая", но РФ накапливает войска на своей территории и ежедневно ведет обстрелы.

Вчера Владимир Зеленский называл цель наступления россиян на Харьковщине. Как он заявил, они хотят оттянуть силы ВСУ на север области, чтобы продвинуться на востоке.

Война в Украине идет уже 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера военный паблик Deep State сообщил о новом продвижении РФ на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки. Также Минобороны РФ заявило о захвате соседней Андреевки, хотя Украина этого не подтверждала. Продолжаются бои в Харьковской области, но линия фронта там в последние несколько дней не движется. В ГПСУ сообщили об активизации российских ДРГ в Сумской области.

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