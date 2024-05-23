В Харькове хотят построить подземный город за 225 миллионов евро.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, в проект включены школы, медицинские учреждения, торговые центры и коворкинг. Площадь должна составить 236 тысяч кв. метров.

Сейчас для проекта ищут инвесторов. Терехов добавил, что подземный город "Shelter Park" – уникальный проект, над которым работали архитекторы Харьковщины вместе с иностранными партнерами.

Напомним, в апреле в Харькове закончили строительство первой подземной школы. Помещение построено по высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены.

Мы публиковали фото первого пробного учебного дня в подземной школе Харькова, который состоялся 11 мая. А уже 13 мая в ней начали обучение более 600 детей.

Также недавно Терехов сообщал, что в Харькове откроют подземные реанимационные и операционные отделения.

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