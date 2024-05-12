В понедельник, 13 мая, в первой подземной школе Харькова, где уже состоялся первый пробный учебный день, начнут обучение 620 детей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По словам Терехова, продолжается набор учеников на новый учебный год. Мэр Харькова надеется, что к сентябрю 2024 года городские власти успеют построить по меньшей мере еще три подземных школы в других районах города.

"Количество желающих учиться очно уже значительно превышает количество имеющихся мест", - сообщил Терехов.

Он рассказал, что в первый пробный учебный день, который в харьковской подземной школе прошел в субботу, 11 мая, спасатели и психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали детям о правилах минной безопасности и научили их распознавать опасные предметы и территории.

Напомним, в апреле в Харькове закончили строительство первой подземной школы. Помещение построено по высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены.

А недавно Терехов сообщил, что в Харькове откроют подземные реанимационные и операционные отделения.