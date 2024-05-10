В Харькове откроют подземные реанимационные и операционные отделения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, над этим вопросом горсовет сейчас работает вместе с Минздравом.

"Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию реанимационных и операционных под землей на базе наших лечебных учреждений", - сказал градоначальник.

Кроме того, в городе увеличат сеть подземных учреждений культуры. Как объяснил Терехов, от харьковчан "есть запрос на спектакли, живое общение в безопасном пространстве".

"У нас уже работают учреждения, показывающие представления под землей, и мы масштабируем этот опыт. Потому что есть запрос на представления, живое общение в безопасном пространстве. Важно, чтобы культурная жизнь не останавливалась", - отметил Терехов.

Как мы писали, в апреле в Харькове закончили строительство первой подземной школы. Помещение построено по высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены.

Между тем в Харьковской области сегодня началось наступление войск РФ.